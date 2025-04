Frecce Tricolore e Frecce Rosse solcano i cieli di Roma per re Carlo

Roma, 8 apr. (askanews) – Le Frecce Tricolore e le Frecce Rosse hanno solcato i cieli di Roma mentre re Carlo III e la consorte regina Camilla assistevano allo spettacolo aereo dalla terrazza del Quirinale assieme al capo dello Stato Sergio Mattarella a alla figlia Laura.

Mattarella ha accolto al Quirinale i reali britannici in visita di Stato in Italia da lunedì 7 aprile. I sovrani del Regno Unito sono arrivati al palazzo per la cerimonia di benvenuto, scortati dai Corazzieri a cavallo. All’arrivo, sono stati intonati gli inni nazionali britannico e italiano mentre la bandiera Union Jack è stata issata sulla torretta del Palazzo presidenziale.