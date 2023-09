Frecce Tricolori, notificato a Oscar Del Dò avviso di garanzia

A due giorni di distanza dal terribile incidente delle Frecce Tricolori nel quale ha perso la vita una bambina di 5 anni, a Oscar Del Dò, pilota del velivolo che è precipitato all’aeroporto di Caselle, è stato notificato l’avviso di garanzia da parte della Procura di Ivrea. Stando a quanto riporta RaiNews, nell’atto in oggetto, è stato indicato il titolo di reato che gli è stato contestato, vale a dire disastro e omicidio colposo. Il pilota dovrebbe essere difeso da un arbitro assegnato d’ufficio.

Frecce Tricolori, avviso di garanzia per il pilota Oscar Del Do

La Procuratrice capo di Ivrea, Gabriella Viglione, ha spiegato che “Stiamo procedendo all’acquisizione di tutti i dati tecnici per cercare di ricostruire nei dettagli quando accaduto”. Si tratta di una procedura complessa nella quale verranno messi a confronto le registrazioni effettuate con la scatola nera e le comunicazioni avvenute tra piloti via radio.

Rimane intanto il giallo sull’audio diffuso sui social attraverso il quale è stato cercato di ricostruire l’accaduto. Si tratta tuttavia di un atto, ha dichiarato la Procuratrice che non è stato inserito agli atti in quanto vi sono dei dubbi circa la sua autenticità, così come non si conosce il suo autore.

Dimesso dall’ospedale il papà della piccola Laura

Nel frattempo, il padre della piccola Laura, la bimba morta tragicamente nell’incidente, è stato dimesso dall’ospedale. Per l’uomo erano stati stabiliti 20 giorni di prognosi, mentre la madre rimane ancora ricoverata a causa delle ustioni critiche.