Frecce Tricolori sorvolano il Centrale del Foro Italico

Roma, 17 mag. (askanews) – La Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare ha steso il Tricolore più lungo del mondo sui campi del torneo di Roma.

I velivoli MB339PAN delle Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare hanno sorvolato gli storici campi in terra rossa al termine del match di semifinale del doppio femminile vinto dalla coppia azzurra Jasmine Paolini e Sara Errani.

Una stagione più che internazionale che vedrà la Pattuglia Acrobatica Nazionale impegnata in un lungo tour estivo nel Nord America con numerose tappe sia in Canada che negli Stati Uniti d’America – il North America Tour (NAT) – che vedrà le Frecce Tricolori impegnate da fine giugno a tutto il mese di agosto. Dopo oltre 30 anni dall’ultima missione in Nord America, la “Columbus ’92” in occasione dei cinquecento anni dalla scoperta dell’America, i velivoli e il personale dell’Aeronautica Militare torneranno a portare il Tricolore oltreoceano.

“E’ stato veramente emozionante sorvolare anche quest’anno gli Internazionali di tennis. Ci permette di dimostrare il nostro lavoro di squadra, dell’Aeronautica Militare e delle Frecce Tricolori”, ha detto il Magg. Federico De Cecco, solista delle Frecce Tricolori.