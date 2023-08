Fred De Palma è finalmente uscito allo scoperto con la nuova fidanzata Jori Delli. L’artista ha condiviso sui social una foto che lo ritrae con la modella e influencer: il bacio mozzafiato non lascia spazio a dubbi.

Fred De Palma presenta la nuova fidanzata Jori Delli

Nuovo amore per Fred De Palma: l’artista ha presentato ai fan la nuova fidanzata Jori Delli. La foto di coppia li mostra mentre si scambiano un bacio da film, motivo per cui non ci sono dubbi sulla passione che li unisce. Da tempo si parlava di una possibile relazione tra i due, ma fino ad oggi i diretti interessati non si erano mai espressi in merito.

Fred De Palma e Jori Delli: come si sono conosciuti?

Fred De Palma non ha aggiunto parole alla foto di coppia, se non l’emoticon di un cuore rosso. Lo scorso 13 agosto l’artista aveva pubblicato una foto della nuova fidanzata, ma era stato ben attento a mostrarla di spalle. Adesso, invece, è chiaro che la fortunata è Jori Delli. Al momento, non conosciamo i dettagli sulla loro love story. Non sappiamo dove si siano conosciuti e come sia scattata la scintilla.

Chi è Jori Delli?

Classe 1995, la nuova fidanzata di Fred De Palma è una modella e influencer. Jori Delli è di origini albanesi, ma è nata a Mestre. Cresciuta a Quarto d’Altino, si è trasferita a Torino per frequentare la Facoltà di Ingegneria Gestionale al Politecnico. Nel frattempo, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, diventando uno dei volti di Sportitalia. Prima della relazione con l’artista ha fatto parlare di sé per una love story con il calciatore Simone Camolese.