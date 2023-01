Fred White è morto: addio all'ex batterista degli Earth, Wind & Fire

Lutto nel mondo della musica: Fred White, storico batterista degli Earth, Wind & Fire, è morto all’età di 67 anni.

A rendere pubblica la triste notizia è stato il fratello Verdine.

Fred White è morto

Fred White, ex batterista del gruppo musicale statunitense Earth, Wind & Fire, è morto. Ad annunciare la sua scomparsa, avvenuta a 67 anni, è stato il fratello Verdine. “La nostra famiglia è triste oggi. Abbiamo perso un membro della famiglia, straordinario e di talento, il nostro amato fratello Frederick Eugene ‘Freddie’ White. Si è unito ai suoi fratelli Maurice, Monte e Ronald in paradiso, e ora sta suonando la batteria con gli angeli.

Lui, il fratello numero 4, era soprattutto il meraviglioso fratello sempre divertente e deliziosamente birichino. Vivrà per sempre nei nostri cuori“, ha scritto il fratello di Fred su Instagram.

Chi era Fred White

Fred White è nato a Chicago nel 1955. Ha iniziato a suonare la batteria da ragazzino e a soli 16 anni è entrato a far parte della band di Donny Hathaway, cantante e pianista di Chicago. Nel 1974 è entrato a far parte degli Earth, Wind & Fire, band nata quattro anni prima.

Il successo mondiale è stato raggiunto nel 1975, con l’album That’s the way of the world.

Il successo con gli Earth, Wind & Fire

Gli Earth, Wind & Fire hanno venduto oltre 90 milioni di dischi e alcune delle loro canzoni, come September e Boogie Wonderland, sono diventate dei classici intramontabili. Durante la sua carriera, Fred White ha vinto sei Grammy Awards e, nel 2000, è stato inserito nella Rock & Roll Hall of Fame.