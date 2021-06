Scomparso a 58 anni per via di una broncopolmonite, il dj Freddie Villarosa è stato ricordato dai colleghi con un commosso post sui social

È venuto mancare nelle scorse ore Freddie Villarosa, personaggio molto noto soprattutto nel mondo della musica. Sempre fuori dalle righe e molto amato dal popolo della notte fiorentina, il Dj spaziava dal jazz all’afro, esibendosi in molti club, locali ed eventi.

Storico conduttore radiofonico di Novaradio, al secolo Fernando Faiola ha contribuito per quasi due decenni alla realizzazione di decine di programmi.

Solo a titolo di esempio ricordiamo ‘A qualcuno piace Fred’ e ‘Jazzline’, ma molte sono state le trasmissioni radiofoniche che hanno tenuto compagnia a moltissimi fan di Novaradio. I funerali di Freddie saranno celebrati nel pomeriggio del 29 giugno 2021 alle Cappelle del Commiato di Careggi.

Freddie Villarosa: il commiato dalla musica

Intanto sui social non sono mancati i messaggi di commiato al re della notte toscana, portato via da una broncopolmonite a soli 58 anni. Singolare conoscitore della musica e di tutto ciò che le gira intorno, Freddie Villarosa viene oggi ricordato come l’animatore di serate incredibili nonché eccentrico promotore di sempre nuovi progetti atti a coinvolgere naturalmente chiunque lo incontrasse.

“Nel giorno in cui ci arriva la notizia che Freddie non è più di questo mondo, un senso di profonda tristezza ci ha raggelato, mentre riemergono fiumi carsici di ricordi.

A tutti coloro che hanno avuto modo di lavorare con lui, condividere la vita frenetica e un po’ incasinata della quotidianità radiofonica o anche soltanto di averlo conosciuto in una delle migliaia di serate musicali a giro per il mondo, rimane il ricordo della sua mostruosa passione e cultura musicale”. Così lo hanno ricordato gli amici di Novaradio in un commosso post su Facebook.