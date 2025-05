Il Daily Maily ha pubblicato in esclusiva alcuni estratti del libro “Love Freddy”, la biografia del leader dei Queen scritta da Lesley-Ann Jones. A quanto pare Mercury ha avuto una figlia, tenuta però segreta. Vediamo di saperne di più.

Freddy Mercury aveva una figlia segreta: la clamorosa verità svelata in un libro

E’ clamorosa la bomba sganciata dal Daily Mail, che ha pubblicato alcuni estratti della nuova biografia di Freddy Mercury, dal titolo “Love Freddy” e scritta dalla biografa Lesley-Ann Jones. Dopo 48 anni si scopre una verità davvero sconvolgente: il frontman dei Queen ha avuto una figlia. Il libro uscirà nel Regno Unito a Settembre, ma ecco le parole dell’autrice al Daily Mail riguardo la figlia di Freddy: “Inizialmente non le ho creduto, ma ora posso davvero assicurare che non è una mitomane. E’ la figlia di Freddie”. La Jones ha aggiunto che nessuno della famiglia di Mercury lo sapeva, a parte i genitori e la sorella. Ma, chi è questa donna?

La figlia di Freddy Mercury: “Mio padre mi proteggeva come fossi un tesoro”

E’ davvero clamorosa la notizia lanciata dal Daily Mail, l’amatissimo e indimenticabile Freddy Mercury ha avuto una figlia. Al momento non si conosce il nome della donna, che oggi ha 48 anni, si sa solo l’iniziale, ovvero B. La donna vive in Europa e lavora nella sanità ed è madre. Mercury le avrebbe anche lasciato 17 volumi dei suoi diari personali, con all’interno tanti segrete. Ma ecco le parole della figlia di Freddy nel libro: “Freddy Mercury era ed è mio padre, io e lui abbiamo avuto un rapporto molto stretto e amorevole, sin dal momento in cui sono nata, e negli ultimi 15 anni della sua vita. Mi adorava. Certo, sono venuta al mondo in circostanze particolari, ma lui non ha mai smesso di amarmi. Mi proteggeva come fossi un tesoro.” La madre sarebbe stata la moglie di uno degli amici più cari di Freddy.