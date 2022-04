Freddy Rincon grave dopo un incidente stradale: paura per l’ex calciatore del Napoli

L'ex calciatore del Napoli Freddy Rincon ha avuto un grave incidente stradale e si trova ricoverato in ospedale in condizioni critiche.

Paura per l’ex capitano della nazionale di calcio colombiana e centrocampista del Napoli e del Real Madrid Freddy Rincon, ricoverato in gravi condizioni dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. Arrivato in ospedale con un trauma cranico, il suo stato sarebbe stato definito critico.

Freddy Rincon coinvolto in un incidente

Il sinistro è avvenuto A Cali, precisamene nel quartiere di San Fernando. Secondo quanto ricostruito, il calciatore stava viaggiando in un’auto insieme ad altre quattro persone quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un pullman. Tutti sono rimasti feriti, compreso il conducente di quest’ultimo mezzo, e trasferiti in ospedale con le ambulanze del 118.

Stando a quanto riferito da un’amico, Rincon sarebbe ricoverato in condizioni gravi dopo aver subito un intervento chirurgico in sala operatoria durato più di due ore e 45 minuti.

La prospettiva non sarebbe incoraggiante per via della delicatezza del suo quadro clinico che non dà buon segnali. “Siamo nelle mani di Dio, ora è lui a decidere. Freddy è entrato con una funzione cerebrale del 4% , dicono che se si salvasse sarebbe un miracolo“, ha aggiunto l’amico.

Freddy Rincon coinvolto in un incidente: indagini in corso

Le autorità di Cali stanno intanto svolgendo le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Rincón, che guidava il veicolo che si è schiantato con l’autobus, ha partecipato a tre mondiali e segnato 17 gol con la maglia della Colombia.