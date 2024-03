"Free free Palestine", i cori al corteo per l'8 marzo a Roma

Roma, 8 mar. (askanews) - "Free free Palestine!", "I popoli in rivolta scrivono la storia, con la Palestina fino alla vittoria"; e ancora: "Ora e sempre resistenza" e "Palestina libera": sono tra gli slogan gridati da alcuni partecipanti al corteo per l'8 marzo promosso da "Non una di meno" a Roma. ...