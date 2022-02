Free Now presenta il Report Mobility as a Service 2022

Roma, 21 feb. (askanews) – Free Now, la Super App della Mobilità europea, ha stilato il suo primo report sulla multi mobilità, da cui emerge, sia a livello europeo che a livello italiano, un aumento significativo della richiesta e del bisogno di Mobility as a Service. Dal rapporto vengono fuori anche le tendenze del settore taxi e di micromobilità per i prossimi mesi.

“La mobilità – spiega Paolo Ceccarelli, Senior Operations Manager di Free Now Italia – è cambiata e continua a cambiare molto velocemente.

Si sta passando dall’auto di proprietà alla mobilità condivisa e sostenibile. Le nuove generazioni hanno un’esigenza: utilizzare un mezzo di trasporto solo quando strettamente necessario e pagarlo solo quando ne hanno veramente bisogno.

“L’80% degli italiani ha dichiarato di desiderare una super-app: un’unica app dove poter trovare tutti i servizi di mobilità necessari per soddisfare le loro esigenze”, aggiunte Ceccarelli.

Proprio di fronte alle nuove esigenze, Free Now si è evoluta, diventando da app di prenotazione taxi a piattaforma di multi mobilità a 360 gradi.

“Al taxi, vettura con autista per eccellenza in Italia e presente in App dal 2015 abbiamo affiancato una serie di servizi di mobilità sostenibile e condivisa, ovvero servizi elettrici di micromobilità, sono la risposta alle esigenze del nostro utente”, spiega ancora Ceccarelli.

L’introduzione di nuove soluzioni di mobilità è stata accolta positivamente dagli utenti, con un aumento di quasi il 30% di coloro che utilizzano più di un mezzo di trasporto tramite l’App di Free Now.

“La multimobilità è già una realtà e lo sarà per la totalità dei nostri utenti, rendendo le città più green e vivibili. In una città dove la mobilità è condivisa, ci sarebnbe il 90% di veicoli in meno e di conseguenza la congestiscione del traffico scomparirebbe, le emissioni di Co2 diminuirebbe. Tutto questo sarà possibile grazie a un’unica App, con un unico metodo di pagamento e infinite soluzioni di mobilità: in una sola parola Free Now”.