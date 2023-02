Freestyle: Deromedis, 'vittoria mondiale grande emozione, dedicata a tutta la squadra'

Bakuriani, 26 feb.

– (Adnkronos) – “E’ una grandissima emozione questa medaglia, non mi aspettavo di poter vincere perché rientro da un infortunio. Sapevo di avere le possibilità di farlo ma esserci riuscito è davvero incredibile. Le prime batterie sono state combattute, ma dai quarti in poi ho cambiato marcia e sono andato con sempre maggiore sicurezza. Sono contentissimo e ancora non ho realizzato cosa significa. Dedico l’oro a tutta la squadra, perché in questo momento stiamo lavorando bene e stiamo crescendo tutti.

Sicuramente la medaglia dà molta fiducia, ma da qui si va alla prossima gara in Svizzera e poi a quelle successive. A novembre mi ero fatto male ad una caviglia, poi mi sono rotto una clavicola e sono rientrato da cinque giorni alle gare. Sono partito, ho dato il 100% ed è andata bene”. Lo dice Simone Deromedis dopo la conquista della medaglia d'oro nello skicross ai mondiali di Bakuriani.

“Fisicamente stavo bene -prosegue Deromedis-, ho sempre fatto delle buone prove, nei giorni passati.

Agli ottavi ero molto nervoso, poi ho sciato come so sciare. In finale ero terzo, poi i due in testa sono andati un po’ larghi, li ho passati e non mi hanno preso più. E’ assolutamente una rivincita rispetto all’Olimpiade, quando ero contentissimo del risultato ma con l’amaro in bocca perché una medaglietta ci poteva stare. La sfortuna che ho avuto allora, si è tramutata in fortuna oggi. La strada verso le Olimpiadi è quella giusta, anche l’appuntamento è ancora lontano.

L’obiettivo è andare avanti gara per gara con la consapevolezza che si può far podio ogni volta”.