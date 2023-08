Una tragedia è stata sfiorata a Fregene. Un ragazzino di 14 anni ha rubato il Suv del padre e ha guidato sul lungomare, per poi andarsi a schiantare contro il muro di un hotel.

Fregene, 14enne guida di nascosto il suv del padre e si schianta contro un muro

Un ragazzino di 14 anni ha rubato il Suv del padre e ha guidato senza patente sul lungomare di Fregene, per poi andarsi a schiantare contro il muro dell’hotel Corallo. Un episodio che sarebbe potuto finire in tragedia, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi. I fatti risalgono alla notte del 2 agosto. Il 14enne ha preso di nascosto le chiavi del Suv del padre mentre lui stava dormendo e si è messo alla guida senza patente, in compagnia di un amico.

L’incidente è stato immortalato con un video, poi pubblicato sui social network. Purtroppo capita spesso che giovani si mettano al volante senza patente, rischiando al propria vita e quella degli altri, per un video da condividere sui social.

Fregene, 14enne guida di nascosto il suv del padre: la multa

Fortunatamente l’episodio non ha avuto risvolti gravi. I ragazzi stanno bene, nessun veicolo è rimasto coinvolto e nessuna persona si è fatta male. Secondo la ricostruzione, erano circa le 4.30 quando il 14enne ha preso le chiavi del Suv del padre e si è messo al volante, a velocità elevata, sul lungomare di Fregene. Ha perso improvvisamente controllo del mezzo ed è finito contro il muro dell’hotel. Sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza e i carabinieri di Ostia. I due giovani hanno riportato solo lievi ferite. Il giovane ha preso una multa.