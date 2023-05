Fregolent (IV): Difendiamo riciclo contro regolamento Ue riuso

Roma, 23 mag. (askanews) – “Molti stati europei, anche quelli più virtuosi, non sono al livello dell’Italia sul riciclo. E forse il cambio di rotta dell’Ue, con il regolamento che vuole sostituire il criterio del riciclo col riuso, si spiega anche per questo motivo. Tra l’altro il riuso comporta l’utilizzo di grandi quantità di acqua per il lavaggio degli imballaggi e questo non è coerente con i criteri

di sostenibilità”, lo ha detto questa mattina Silvia Fregolent, capogruppo IV Commissione Attività Produttive in Senato, intervenuta al The Watcher Talk promosso da The Watcher Post in occasione dei 25 anni di Corepla. “In questa vicenda paghiamo sicuramente le conseguenze di alcuni aspetti: da un punto di vista legislativo pesa la decisione di utilizzare lo strumento del regolamento invece della direttiva, perché entra direttamente in vigore; a livello politico, poi, scontiamo i danni fatti dagli anni del grillismo, per cui siamo sottodimensionati di funzionari in Ue; infine non abbiamo raccontato bene la nostra storia di successo legata al riciclo. Adesso abbiamo bisogno di alleati su

questa battaglia e possiamo trovarli in Francia, Polonia e Spagna che, come noi, sono grandi esportatori di cibo in tutto il mondo. Dobbiamo fare sponda con loro per rafforzare la nostra posizione, approfittando anche delle divisioni che in questo momento ci sono tra Parigi e Berlino. Dobbiamo insinuarci in questa frattura per fare asse con la Francia”.