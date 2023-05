Freni (Antitrust): "Incentivare collaborazione pubblico-privato"

Roma, 10 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "La collaborazione pubblico-privato va incentivata perché far sentire la propria voce significa sottolineare un profilo democrazia. Il privato ha bisogno dell'apporto del privato per adottare decisioni". A dirlo Elisabetta Freni, responsabi...

Roma, 10 mag. (Adnkronos/Labitalia) – "La collaborazione pubblico-privato va incentivata perché far sentire la propria voce significa sottolineare un profilo democrazia. Il privato ha bisogno dell'apporto del privato per adottare decisioni". A dirlo Elisabetta Freni, responsabile direzione Trasporti, energia e Ambiente Autorità garante della concorrenza e del mercato, intervenendo al ‘Forum relazioni istituzionali. Pubblico e privato nei processi decisionali’, in corso a Roma.

"Il ruolo dell'Autorità – spiega – è particolare non facciamo regole, gli operatori devono essere lasciati agire di operare liberamente sul mercato. E gli interventi ci sono solo in presenza di fallimento del mercato nel caso di erogazione dei servizi pubblici. L'Autorità opera come se fosse un giudice, noi applichiamo solo e unicamente il diritto Antitrust".