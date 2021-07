Fresco in casa: come combattere il caldo

Per avere del fresco in casa e tollerare il caldo, sono diversi i rimedi da usare: dal condizionatore portatile sino a tenere chiuse le persiane.

Il caldo si sta facendo insopportabile e la situazione non accenna a migliorare con le temperature che in questi giorni stanno raggiungendo picchi molto alti e importanti. Per sconfiggere il caldo, è importante avere un po’ di fresco in casa ed è possibile con alcune soluzioni utili che rendono l’ambiente domestico maggiormente refrigerante.

Fresco in casa

Tollerare e combattere il caldo è sempre difficile, non solo fuori casa, ma anche all’interno delle abitazioni. Considerando che molti stanno lavorando in smart working, è molto importante avere un po’ di fresco in casa in modo da rendere gli spazi domestici piacevoli in cui soggiornare. Per poterlo fare, l’uso di un condizionatore quale Artic Cube può essere sicuramente la soluzione adatta per un ambiente fresco.

L’uso di un ventilatore o condizionatore è fondamentale per sopperire al caldo di questi giorni, ma è necessario regolarlo al minimo in modo da non avere ripercussioni negative sulla salute. Al momento in cui non si è in stanza, è bene spegnere l’elettrodomestico in modo da non consumare ulteriore energia e cercare di risparmiare.

Solitamente con il caldo asfissiante e umido, si sentono spesso consigli e rimedi da parte di esperti. Molti professionisti del settore raccomandano di bere molta acqua in modo da idratarsi, ma anche di consumare tantissima frutta e verdura fresca, quali angurie e meloni che possono aiutare ad avere un po’ di fresco in casa. Non è consigliabile accendere elettrodomestici quali forno, piastre o anche ferro da stiro in quanto si surriscaldano emanando maggiore calore e sono controproducenti.

Evitare o limitare l’uso di questi elettrodomestici permette di guadagnare e avere un po’ di fresco in casa, oltre a garantire un ambiente maggiormente refrigerante per tutti. Fare docce frequenti e corte è un’altra utile soluzione per rinfrescarsi dal caldo asfissiante e terribile.

Fresco in casa: consigli

Il caldo diventa insopportabile e intollerabile soprattutto in casa, nelle ore più calde del giorno. Per ottenere fresco in casa, a parte il condizionatore come Artic Cube che bisogna usare con attenzione per evitare sprechi e in modo parsimonioso, ci sono una serie di consigli e di rimedi efficaci per un ambiente maggiormente refrigerante e accogliente tra le pareti domestiche.

Bisogna creare dei corridoi d’aria, un metodo che è antico, ma efficace al tempo stesso, dal momento che l’aria circolando rinfresca donando una piacevole sensazione refrigerante e rinfrescante agli ambienti domestici. Durante il giorno, soprattutto se la casa è maggiormente esposta al sole, si raccomanda di tenere chiuse sia le persiane che le tende in modo da non far entrare l’afa all’interno. In questo modo si ha un ambiente fresco e anche dormire è più piacevole.

Meglio optare per cotture al vapore, non solo perché sono salutari, ma anche perché permettono di rinfrescare l’ambiente evitando di usare elettrodomestici quali il forno. Chi ha uno spazio esterno, quale balcone o terrazzo, si consiglia di riempirlo con piante e fiori che possono fungere da schermo di protezione contro il sole e dare un po’ di ombra alla casa.

Il caldo è davvero difficile da tollerare durante la notte e per un po’ di fresco in casa soprattutto nella fase del riposo notturno, è bene tenere le porte aperte e le finestre in modo da far entrare l’aria e di conseguenza riuscire a riposare in modo tranquillo. Si consiglia di scegliere lenzuola in cotone o lino dai colori naturali, quale il bianco.

Fresco in casa: miglior condizionatore

