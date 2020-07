Non solo vestiti ma anche corsetti correttivi e protesi: cosa c'era nel guardaroba di Frida Kahlo?

Frida Kahlo, oggi famosa in tutto il mondo, è stata un’artista molto amata fin da quando era ancora in vita. La sua fama e la sua popolarità sono accreciute ulteriormente dopo la sua morte. Non solo i suoi quadri, ma anche il suo stile era inconfondibile e ancora oggi il guardaroba di Frida Kahlo è considerato un vero e proprio simbolo della sua personalità, un’opera d’arte a sua volta.

Frida non ha avuto una vita felice, soprattutto per quanto riguarda il suo stato di salute. In seguito a un incidente, ha sofferto di dolori cronici e ha dovuto subire l’amputazione di una gamba. Nonostante le difficoltà e la salute cagionevole, non si è mai arresa.

Ha sempre fatto leva sulla sua forza interiore, lottando per ottenere ciò che desiderava. È riuscita a trasformare i suoi difetti in pregi, a crescere come donna e come artista, diventando un simbolo di resistenza e libertà.

Il guardaroba di Frida Kahlo

In seguito alla sua morte, tutti i suoi beni sono stati messi all’interno di un bagno dal marito Diego Rivera. Il bagno si trovava nell’appartamento di Città del Messico dove i due risiedvano. Rivera è morto tre anni dopo Frida, esattamente nel 1957. Solo nel 2004, a cinquant’anni dalla morte dell’artista, tutti i suoi averi sono stati trasferiti al museo a lei dedicato. Parte di questi effetti personali e del suo guardaroba si possono ammirare lì, a Casa Azul (Città del Messico), come il corsetto correttivo che l’artista messicana ha dovuto indossare per tre mesi, dopo l’incidente.

Il guardaroba di Frida Kahlo era composto da bustini, spazzole, protesi, vestiti. Le spazzole conservano ancora i capelli di Frida,

Tra i suoi averi figura anche una protesi correttiva disegnata da Frida stessa dopo l’amputazione.