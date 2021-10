Fridays for Future, a Milano al via il corteo con Greta Thunberg

Milano, 1 ott. (askanews) – A Milano l’evento per il clima youth4climate si chiude con una grande manifestazione di piazza. È partito alle 9.40 da largo Cairoli il corteo di Climate Open Platform, Fridays For Future Italia e Fridays For Future Milano, aperta dall’attivista svedese Greta Thunberg insieme con Vanessa Nakate e una delegazione di attivisti da diverse parti del mondo, diverse centinaia di giovani e giovanissimi e i rappresentanti del mondo ambientalista milanese.

Il corteo, dopo un passaggio in piazza Affari dove questa notte una cinquantina di attivisti per il clima ha passato la notte nelle tende, è diretto in piazzale Damiano Chiesa, poco distante dal Mico dove è in corso la seconda giornata della “PreCop”, dove è stato allestito un palco.