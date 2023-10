Fridays for Future in piazza in tutta Italia: "Resistenza climatica"

Roma, 6 ott. (askanews) – Ragazze e ragazzi del movimento per il clima “Friday for Future” in piazza in tutta Italia. Uno sciopero in nome della “Resistenza climatica” per chiedere ai governi, a partire da quello italiano di fare di più.

“Per me è ancora troppo poco dobbiamo attuare una politica che mira a risolvere il problema, non posso accettare battute sul caldo o dare la colpa dei disastri a degli eventi catasrofici che capitano una tantum, ci sono dati scientifici e credo che davanti a delle evidenze non ci si possa tirare indietro”, sottolinea un manifestante.

A Roma il corteo è partito di mattina da Piazza della Repubblica, a Milano da Largo Cairoli, a Napoli da Piazza Garibaldi.