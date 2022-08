Friggere senza olio: opinioni, consigli e benefici

Friggere senza olio e preservare la salute è possibile con la migliore friggitrice ad aria. Scopriamo come funziona e dove acquistarla.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come friggere senza olio, con la migliore friggitrice ad aria, la Friggi Facile, reperibile online, per presentare alla nostra famiglia e ai nostri ospiti piatti gustosi e salutari allo stesso tempo.

Friggere senza olio: opinioni

La friggitrice ad aria è uno degli elettrodomestici più utilizzati dalle famiglie italiane, e non solo, negli ultimi tempi. D’altra parte, non potrebbe essere altrimenti, non solo per le tantissime opinioni positive, che si possono facilmente leggere online, a proposito di quest’elettrodomestico, ma anche perché, negli ultimi tempi, sono sempre più numerose quelle persone che tengono alla linea e alla propria salute.

L’obiettivo della friggitrice ad aria è quello di friggere senza olio, in modo da servire un piatto, che è come se fosse fritto, ma non lo è veramente, grazie alla tecnologia alla base, che sfrutta la ventilazione meccanica per avvolgere di calore il cibo posizionato all’interno della friggitrice, che raggiunge, in ogni caso, una temperatura massima di 200° C, sul cestello, e renderlo così croccante all’esterno e lasciarlo morbido all’interno.

Friggere senza olio: consigli

Se siete alla ricerca di una friggitrice ad aria, che aiuti anche voi, come già succede a tantissime famiglie italiane, a friggere senza olio, per servire piatti gustosi e salutari allo stesso tempo, allora, fareste bene a leggere il nostro articolo attentamente.

La friggitrice ad aria vale la pena di essere acquistata, prima di tutto, perché il suo obiettivo non è solo quello di “friggere”, ma anche di arrostire e grigliare. Ogni piatto, che sia fritto, arrostito o grigliato, avrà lo stesso identico sapore dei piatti preparati nel modo tradizionale, ma con l’80% delle calorie in meno, a benefico della forma fisica e la salute del corpo.

Il mercato offre modelli e versioni differenti di questo stesso elettrodomestico, tuttavia, alcune raccomandazioni sono doverose. Le friggitrici ad aria hanno cestelli di capienza diversa. Se la vostra è una famiglia numerosa è preferibile che la capienza del cestello sia di almeno 3 – 4 litri, affinché preparare in una sola volta per tutta la famiglia.

Nel caso specifico della frittura, che è la ragione principale per cui quest’elettrodomestico è quello maggiormente acquistato dagli italiani, sappiate che la friggitrice ad aria non rilascia cattivi odori per casa. Se utilizzarla, poi, è facile, pulirla lo è ancora di più. In questo caso, vi consigliamo di optare per i modelli con cestelli estraibili, che possono essere lavati sia a mano che in lavastoviglie.

Friggere senza olio: miglior friggitrice ad aria

La Friggi Facile Oil Free Fryer è stata progettata con lo scopo di friggere, cuocere e arrostire, in modo semplice e veloce, premurandosi, allo stesso tempo, di mantenere la casa priva di odori e la cucina sempre pulita. L’obiettivo della casa di produzione è quello di evitare che le famiglie italiane rinuncino ad uno dei piatti più amati, la frittura, per prepararla in un modo alternativo, che non danneggi la salute. Oil Free Fryer, infatti, non richiede l’utilizzo dell’olio per preparare pietanze fritte che, in realtà, non sono fritte, ma è come se lo fossero.

Oil Free Fryer è dotata di un timer di spegnimento e regolazione della temperatura automatico e di un manico cool touch, ovvero, un manico che non brucia e che si può toccare subito, senza alcun problema. Il cestello misura una capienza pari a 3,8 litri e la temperatura arriva fino ad un massimo di 200° C.

Grazie alle sue caratteristiche, alla bontà e e genuinità della frittura, è definita da esperti chef e consumatori come la migliore friggitrice senza olio. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Che sia del pollo o altra carne, delle patate, degli ortaggi o delle verdure, sarà sufficiente che voi riponiate la pietanza sul cestello e avviate il timer. Il vostro piatto sarà gustoso, ma avrà l’80% delle calorie in meno, rispetto ad un piatto fritto in modo tradizionale, con tanto olio, dannoso per la salute. Inoltre, avrete modo di sbizzarrirvi con il ricettario online in dotazione, sul quale saranno illustrate le 40 ricette studiate personalmente dallo chef

Se friggere con Oil Free Fryer è facile, tuttavia, pulire la friggitrice è ancora più semplice! Il cestello, infatti, si estrae facilmente per poter poi essere lavato a mano o in lavastoviglie.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Oil Free Fryer è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorati. Attualmente, Oil Free Fryer è in promozione a 89,99 € anziché 139,99 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.