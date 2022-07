Friggitrice ad aria: come friggere leggero in estate

Per dei piatti ipocalorici, ma leggeri e una cena ipocalorica con gli amici, la friggitrice ad aria è sicuramente il prodotto adatto per le sere estive.

In estate, complice il caldo e le alte temperature, si ha poco appetito e si tende a mangiare cibi leggeri, ma gustosi. Per prepararli e mantenersi in forma per la prova costume, la friggitrice ad aria è il prodotto adatto perché cucina in modo leggero e senza grassi. Qui tutti i dettagli.

Friggitrice ad aria

Un elettrodomestico molto apprezzato e usato nelle cucine proprio per tutti i vantaggi che apporta. Sono molti ad apprezzarla perché versatile e facile da usare, oltre a essere comoda per preparare qualsiasi cosa. Sono diversi i modelli di friggitrice ad aria che hanno prezzi vari.

La capienza è un fattore da considerare perché ci sono modelli più piccoli da 2 litri che si adattano per una o due persone oppure da 4-5 litri indicati per una famiglia più numerosa, di 4 persone. La scelta di questo prodotto varia anche in base a questo componente.

I materiali devono essere resistenti e duraturi e, in tal caso, l’acciaio inossidabile è un materiale adatto e perfetto da considerare. Alcuni modelli sono alti con cestello estraibile, mentre altri larghi per inserire il cibo tramite coperchio dall’alto.

La funzione non cambia, a prescindere dal modello. Sono tutte dotate di un timer in modo da regolare e impostare la temperatura adatta e desiderata per quel tipo di cottura e di piatto da cucinare.

Friggitrice ad aria in estate

In estate è utile usare la friggitrice ad aria perché permette di preparare tantissimi piatti e pasti in poco tempo evitando così di consumare troppa energia. Inoltre, i piatti preparati in questo modo sono salutari e digeribili.

Conosciuta anche come friggitrice senza olio, ma ciò non va a intaccare il gusto o sapore degli alimenti. Gli alimenti sono dorati e croccanti, oltre a essere uniforme morbidi. Il cibo mantiene i suoi nutrienti per una cottura sana e salutare.

Dal momento che si vada su un funzionamento ad aria senza olio, i cibi sono molto leggeri, sani e salutari. Sicuramente è l’elettrodomestico ideale per chi vuole una cucina senza grassi e troppe calorie, ma senza rinunciare al gusto.

Si può cuocere qualsiasi cibo con la friggitrice ad aria: dal pollo alle patatine passando per gli hamburger risparmiando sia in termini di olio che di energia elettrica. Un apparecchio con cui preparare anche il pesce e le verdure.

Friggitrice ad aria: miglior modello

I modelli di friggitrice ad aria sono vari, ma la migliore per cucinare leggeri e in modo salutare in estate è sicuramente Oil Free Fryer, che è considerata una alleata perfetta per le cene estive. Una friggitrice che evita qualsiasi schizzo in cucina risparmiando tempo nelle pulizie.

I cibi sono croccanti e salutari con zero calorie. Cucina sano senza rinunciare al gusto e al piacere di assaporare ottimi piatti. Non è solo in grado di friggere, ma anche di arrostire e grigliare qualsiasi alimento per ottime grigliate di carne e pesce da consumare negli amici in estate.

Si risparmia tempo, denaro e cucina senza grassi con cibi prelibati e succulenti per tutti. Molto facile da usare: basta aggiungere soltanto un cucchiaino d’olio e poi la tecnologia ad aria farà il resto permettendo di preparare tutti i cibi che si desidera.

Per questo è definita come la migliore friggitrice ad aria del momento grazie alla bontà della sua frittura, alla facilità di utilizzo e al rapporto qualità prezzo

Ha un cestello capiente della capacità di 4 litri dove basta inserire i cibi e farli friggere. Dotata di timer e manopola per impostare la temperatura desiderata. Evita gli odori che solitamente impregnato la cucina quando si prepara da mangiare.

Oil Free Fryer non si ordina nei negozi o Internet, ma bisogna digitare il sito ufficiale del prodotto per inserire i dati nel modulo d’ordine e attivare la promozione di un apparecchio a 89,99€ invece di 129,99 con pagamento alla consegna in contanti, carta di credito o anche tramite PayPal.

