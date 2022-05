Frigoriferi portatili da viaggio: i migliori del 2022

Con i frigoriferi portatili è possibile rinfrescare le bevande e gli alimenti per averli freschi, ma anche riscaldare il tè grazie ai vari modelli.

Con le vacanze ormai vicine, sono in molti a prepararsi e fare i bagagli. Se si affrontano lunghi viaggi, in auto non possono mancare i frigoriferi portatili che permettono di mantenere le bevande e gli alimenti freschi. Vediamo quali modelli scegliere per ristorarsi durante il lungo viaggio verso i luoghi di villeggiatura.

Frigoriferi portatili da viaggio

Durante i viaggi, sono sicuramente un prodotto e accessorio di cui è impossibile fare a meno. I frigoriferi portatili per il viaggio sono veri e propri elettrodomestici funzionanti che permettono di mantenere le bevande e i cibi al fresco in modo da poterseli gustare. Hanno dimensioni ridotte permettendo così di portarli ovunque nei luoghi di villeggiatura.

Non occupano troppo spazio per cui si possono anche portare in auto oppure in campeggio, anche perché non risultano essere particolarmente ingombranti.

Bisogna sceglierlo con la giusta attenzione, proprio per il viaggio. Si consiglia di considerare il peso del prodotto, il suo ingombro, le dimensioni, ecc.

Molto utile per il viaggio dal momento che, non solo tiene in fresco le bevande e il cibo, ma è importante anche per conservare alimenti e altri prodotti che possono deperire facilmente. Sono accessori che permettono di tenere sempre al fresco le bottiglie d’acqua o qualche bevanda da consumare in spiaggia oppure nei luoghi vacanzieri.

Avere dei frigoriferi portatili permette di mantenere la temperatura bassa per un certo periodo di tempo. La classe energetica è un fattore altrettanto importante da valutare ai fini dell’acquisto maggiormente idoneo. Sono resistenti anche agli urti e agli incidenti, per cui non vi sono pericoli di nessun tipo nell’utilizzo.

Frigoriferi portatili da viaggio: modelli

Il mercato offre una gamma molto vasta di modelli di frigoriferi portatili adatti per il viaggio a seconda anche delle esigenze e bisogni di ogni viaggiatore nei vari luoghi di vacanza.

Alcuni modelli presentano dimensioni e specifiche differenti gli uni dagli altri. Alcuni modelli hanno una capacità superiore ai 30 litri, ma ve ne sono anche altri dalle dimensioni più piccole.

La maggior parte delle tipologie si possono collegare a una presa di corrente oppure è possibile alimentarli tramite la presa dell’accendisigari della propria macchina. Solitamente all’interno vi sono anche dei piani rimovibili in modo da disporre i prodotti nel modo migliore. Ci sono anche tipologie che contengono un vano per le bottiglie e altri prodotti.

Sono modelli dotati di maniglia di trasporto in modo che sia più facile maneggiarli o trasportarli da una zona all’altra. Oltre a mantenere i cibi freschi, sono anche utili per preservare i cibi caldi e poterli assaporare durante i viaggi lunghi in macchina. Sono anche dotati di ruote per rendere il trasporto più facile.

A seconda delle proprie esigenze e bisogni, è possibile trovare frigoriferi portatili di ogni tipo e dimensione, anche particolarmente compatti. In caso di una famiglia numerosa, si consiglia di preferire modelli che siano capienti per tutti i prodotti e bevande necessarie per i componenti.

Frigoriferi portatili da viaggio Amazon

Sono dispositivi da ordinare sul sito e-commerce di Amazon approfittando di varie offerte e sconti da non perdere. Se cliccate sull’immagine si visualizzano le informazioni relative. Qui sotto la classifica con i tre migliori modelli di frigoriferi portatili da viaggio con la descrizione di ognuno tra quelli maggiormente proposti e voluti.

1)Mobicol MT48W frigo portatile termoelettrico

Un modello che si adatta molto bene per l’auto, ma anche per i camion o i camper. Ha una capacità da 48 litri con la possibilità di tenere anche bottiglie da 2 litri in verticale. Ha maniglie laterali e due rotelle per una ottima portabilità. Ha un doppio coperchio e sistema a doppia ventola per un raffreddamento rapido. In sconto con il 19%. Un prodotto Amazon’s Choice.

2)Bakaji frigorifero elettrico 24 litri

Un frigorifero portatile elettrico adatto sia per il raffreddamento che riscaldamento dei viveri. Refrigera il cibo e le bevande per ore e riscalda anche il caffè o il tè. Ha una capacità fino a 24 litri per contenere 29 lattine e anche 3-4 bottiglie da 1.5 litri ciascuna. Adatto per auto, camper e camion, ma anche barca.

3)Vevor frigoriferi auto per viaggi, picnic

Da 36 litri con la capacità di mantenere fino a 41 bottiglie di coca cola o 21 bottiglie di acqua da 550 ml. Si divide in due scomparti in modo da contenere diverse bevande. Permette di controllare in modo preciso la temperatura. Ha una luce led integrata e molto facile da trasportare.

Tra i vari frigoriferi portatili per il viaggio, anche i modelli migliori da portare in campeggio.