Frigorifero ad incasso: i migliori modelli del momento

I monoporta, i doppia porta o combinati sono alcuni dei modelli di frigorifero ad incasso disponibili in commercio per le proprie esigenze.

In una cucina sono diversi gli elettrodomestici che non possono mancare. Tra i tanti, il frigorifero è uno di questi, utile per conservare i vari alimenti ed è possibile sceglierlo tra varie tipologie. Qui scopriamo come scegliere il frigorifero ad incasso e i vantaggi di un elettrodomestico del genere nella propria cucina.

Frigorifero ad incasso

Si tratta di una soluzione di arredo che molti consumatori tendono a preferire, soprattutto se si ha una casa non molto grande e poco spaziosa. Il frigorifero ad incasso è un’ottima soluzione poiché si può incastrare nel mobile senza per questo andare a rovinare l’estetica dell’arredamento. Una soluzione per coloro che vogliono una zona unica che comprenda cucina e living.

Le dimensioni sono ben definite proprio perché questo tipo di elettrodomestico, come dice il nome stesso, va a essere incassato in una nicchia che si ricava all’interno di un mobile in cucina. Il volume della cella frigorifera è leggermente inferiore rispetto ad altri frigoriferi a libera installazione. Sono molto meno capienti, ma negli ultimi anni le aziende produttrici stanno optando per tipologie di dimensioni grandi.

Sono elettrodomestici che si inseriscono all’interno dei mobili da cucina della cucina e permettono di tenere questo ambiente pulito e ben ordinato. Possono avere una vita molto lunga, in media durano fino a 15 anni, ma dipende molto dall’uso che se ne fa, dai materiali usati e anche dalla tecnologia che sfrutta per funzionare.

Le dimensioni dipendono molto dal mobile della cucina dove si ha intenzione di installarlo. Comunque, questi elettrodomestici hanno dimensioni di 54 cm in larghezza e 55 per la profondità. Molto importante anche valutare le dimensioni delle altezze delle porte in modo che riescano perfettamente a coincidere.

Frigoriferi ad incasso: modelli

Ovviamente per scegliere i frigoriferi ad incasso piuttosto che il modello classico, bisogna anche valutare quali sono le esigenze della famiglia in modo da capire quali tipologie sono maggiormente indicate per la propria cucina. In ogni caso, sceglierli può essere alquanto complicato considerando che sono diversi i modelli che si trovano in circolazione.

Tra le tipologie maggiormente diffuse e comuni in ogni cucina, si trovano i monoporta che hanno dimensioni meno capienti rispetto ad altri modelli. Sono adatti soprattutto per i single, coloro che vivono da soli, poiché hanno un congelatore molto piccolo il cui volume può variare da 150 a 200 litri. Il congelatore, in questo modello, è di dimensioni molto piccole al punto che può essere riposto in un vano sopra la cella frigorifera.

Per i nuclei familiari composti da massimo due persone, sono consigliati i modelli a doppia porta con il congelatore posto sopra il refrigeratore e che ha due piani a disposizione. Sono modelli dalla capacità di circa 240 litri. La maggior parte, almeno due terzi dei modelli di frigorifero ad incasso, sono combinati.

Sono combinati con una capacità pari a 270 litri. Dalla capacità, è facilmente intuibile capire che si tratta di modelli molto capienti, quindi adatti per nuclei familiari di tre o quattro persone. Sebbene siano meno diffusi, si trovano anche i frigoriferi americani che si distinguono per essere integrati all’interno del mobile e apribili tramite uno sportello.

Frigorifero ad incasso Amazon

Un elettrodomestico di cui si possono trovare tantissimi modelli su Amazon grazie alle offerte messe a disposizione. Basta cliccare la foto per visualizzare le immagini del prodotto. Qui sotto una classifica con i migliori tre modelli di frigorifero ad incasso che sono particolarmente apprezzati con una descrizione di ciascun prodotto.

1)Candy CKBBS 100/1 frigorifero ad incasso combinato

Un modello di frigorifero ad incasso combinato con ripiani in cristallo molto facile da pulire che dispone di cassetto per per frutta e verdura, molto capiente e facile da maneggiare. È dotato di maniglia e di luce con cui si può accendere e spegnere il frigorifero grazie a un tocco delle dita.

2)Samsung frigorifero combinato da incasso F1RST

Un frigorifero dal design flessibile che permette di conservare di più, risparmiare spazio e conservare qualsiasi prodotto, a prescindere dalle dimensioni. Tutto è a portata di mano grazie al ripiano del congelatore Easy Slide. Un modello No Frost che permette di mantenere costanti i livelli di temperatura evitando la formazione di batteri e muffe.

3)Bosch elettrodomestici KIL82AFF0 serie 6

Un frigorifero che mantiene la temperatura costante grazie ai sensori FreshSense. Dotato di un ripiano che permette di vedere i cibi nascosti anche più in fondo. Dotato d’illuminazione a led che fa risparmiare energia.

Insieme ai modelli di frigorifero ad incasso, anche le macchine sottovuoto per la freschezza dei cibi.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.