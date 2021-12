Frontale a Loreggia: muore una donna nello scontro di un’auto con un furgone

Frontale a Loreggia: muore una donna nello scontro dell'auto su cui viaggiava con il marito con un furgone che proveniva dalla direzione opposta

Terribile incidente stradale frontale a Loreggia, in provincia di Padova, dove muore una donna nello scontro della sua auto con un furgone ed il marito è ricoverato in gravi condizioni dopo lo schianto avvenuto nelle prime ore del mattino del 30 novembre.

Frontale a Loreggia, muore una donna di 54 anni di origini brasiliane

A perdere la vita nel tremendo urto la 54enne di origini brasiliane Rosien Raquel Nascimento Silva, mentre a versare in condizioni molto critiche in ospedale è stato suo marito, il coetaneo B.M., originario di Resana, in provincia di Treviso. Le dinamiche del sinistro, che si è verificato alle 5.30 del mattino di martedì 30 novembre sulla nuova statale del Santo, all’altezza di Loreggia, sono al vaglio dei Carabinieri della territoriale.

A Loreggia muore una donna dopo una presunta invasione di corsia ed un terribile fontale

Pare che l’auto su cui viaggiavano vittima e ferito, una Ford Ka, abbia invaso la corsia opposta e si sia scontrata frontalmente con un furgone Ducato. La Silva era seduta sul lato passeggero che è stato quello investito più direttamente dall’urto ed è praticamente morta sul colpo.

Soccorsi inutili e traffico bloccato dopo il frontale a Loreggia in cui muore una donna

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco, Cittadella e Santa Giustina in Colle, i sanitari del Suem 118, i carabinieri e la polizia locale.

Il tratto di strada è rimasto bloccato per ore e fino alla prima mattinata.