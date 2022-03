Frontale nella notte tra auto nel Padovano: bilancio grave

Nel terribile frontale nel padovano ha perso la vita un uomo di 66 anni che viaggiava con il figlio

Grave incidente nel padovano nella notte tra il 19 e il 20 marzo. Un frontale coinvolge tre auto e uomo di 66 anni perde la vita nel tremendo impatto. La dinamica dell’incidente deve essere ancora chiarita dai carabinieri.

Grave frontale nel padovano

Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 marzo si è verificato un grave incidente stradale sulla SR 308, in zona Cadoneghe (provincia di Padova). Grave il bilancio del terribile impatto che ha coinvolto tre auto: una persona è morta e quattro sono ferite.

La dinamica dell’incidente

La persona deceduta nell’impatto è un 66enne padovano (e non trevigiano come sembrava in un primo momento). Da quanto riporta Padova Oggi che ricostruisce la dinamica dell’iincidente – specificando che deve essere ancora chiarita dalle opportune indagini dei Carabinieri giunti sul luogo dell’impatto – l’uomo viaggiava nell’auto con il figlio di 25 anni che guidava una Dacia Duster.

Come riporta il giornale padovano ” L’auto si è scontrata con una Range Rover. Il conducente di quest’ultima è in ospedale ma non dovrebbe essere grave. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una Fiat 500 condotta da una 30enne, con lei anche un 31enne ed entrambi sono finiti in ospedale”.

Un altro incidente nel padovano nella notte

Qualche minuto più tardi si è verificato un altro incidente stradale nel padovano. I vigili del fuoco di Castelfranco sono intervenuti a Piombino Dese su richiesta dei colleghi di Padova in via dei Busi all’incrocio con Via Molinella per un altro frontale.

In questo caso sono due le macchine coinvolte. Non risultano deceduti ma ci sarebbero delle persone ferite.

(Immagine di copertina di repertorio)