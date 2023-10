Tragedia a Nuoro, in Sardegna, dove nel pomeriggio di ieri, giovedì 19 ottobre 2023 si è verificato un incidente stradale che è costato la vita ad un uomo di 53 anni. La sua auto, sulla quale viaggiava anche una donna, si è schiantata contro un grosso camion e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente frontale tra auto e camion: la dinamica

Fois e Incollu, questi i congomi delle due persone che si trovavano sull’auto al momento dell’incidente, sono andati a schiantarsi per motivi ancora da verificare contro un mezzo pesante sulle strade di Nuoro. In quel momento, il camion stava svoltando per entrare in una stazione di servizio: lo schianto è stato violentissimo ed evitarlo è sembrato impossibile.

Incidente frontale tra auto e camion: le vittime

Il 53enne Peppino Fois, originario di Illorai, è morto sul colpo; era sovrintendente capo del carcere di Badu e Carros. Con lui viaggiava anche Patrizia Incollu, la direttrice dell’istituto penitenziario di massima sicurezza. I due erano in una macchina di servizio e stavano tornando dal carcere di Lanusei. La donna, ferita in maniera gravissima, è stata trasportata d’urgenza dal personale del 118 all’ospedale San Francesco di Nuoro.