Tutto è avvenuto poco dopo le 23 in via della Madonnina a Capannori: un tremendo frontale tra due auto a Pietrasanta nel quale è morto un 42enne

Terribile frontale tra due auto a Pietrasanta: morto un 42enne, il povero Giovanni Valenti era alla guida di un’utilitaria che ha centrato un altro veicolo in un impatto che non gli ha lasciato scampo alcuno.

Da quanto si apprende il tremendo sinistro che è costato la vita al 42enne Giovanni è avvenuto poco dopo le 23 in via della Madonnina a Capannori, in provincia di Lucca.

L’uomo è deceduto malgrado l’arrivo tempestivo dei soccorsi e i tentativi di prestargli cure mediche che purtroppo si sono rivelate del tutto inutili. I media locali spiegano che Giovanni era residente nel territorio e che al momento dell’impatto si trovava alla guida di un’utilitaria che si è scontrata frontalmente con un’altra auto.

Alla guida del secondo veicolo c’era una 25enne di Pietrasanta.

Una 25enne soccorsa in codice rosso

E purtroppo da quanto si legge e considerando il tragico esito nello scontro, che è stato violentissimo, l’uomo è morto sul colpo. Nello schianto la 25enne alla guida dell’altra auto coinvolta è rimasta incastrata nelle lamiere dell’abitacolo. Per liberare la giovane da quel groviglio di ferraglia ritorta si reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco con le cesoie elettriche.

La ragazza è stata trasferita in codice rosso all’ospedale di Lucca dove tuttora la donna si trova ricoverata in prognosi riservata.