Frontale tra due auto: due morti e 4 feriti

Incidente mortale nel pomeriggio di ieri, domenica 27 novembre 2022, nel piccolo comune di Bozzolo, nel mantovano.

Due donne hanno perso la vista e quattro i feriti ricoverati in ospedale.

Un frontale avvenuto nella periferia del paese

Stando a una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, due macchine si sarebbero scontrate frontalmente sulla strada statale Padana Inferiore. A causare l’incidente, una mancata precedenza: le due vetture viaggiavano sulla statale in direzioni opposte, quando una delle due ha girato verso sinistra senza vedere l’arrivo dell’altra auto.

Si tratta di una Hyundai ix20 e una Opel Corsa. Su quest’ultima viaggiavano le due donne decedute, erano mamma e figlia, quest’ultima 45enne ed entrambe residenti nel comune di Viadana. Con loro in macchina, altre due persone rimaste ferite.

Due donne morte e quattro feriti

A bordo dell’Opel che ha visto morire le due donne, c’erano anche il marito della donna più giovane e il figlio appena 20enne, che era alla guida.

I due uomini sono rimasti feriti, insieme alla coppia di Romprezzagno (nel cremonese) a bordo della Hyundai. I quattro sono stati ricoverati in ospedali diversi, ma nessuno di loro sembra essere in pericolo di vita. Subito dopo l’incidente, la strada è stata interrotta al traffico per consentire il soccorso e ricostruire la dinamica dello scontro.