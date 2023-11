Frontale tra due auto, un veicolo prende fuoco: 26enne morto nell'incidente

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nel corso della serata di ieri, domenica 19 novembre, presso Lido Marinella, zona non troppo distante da Porto Empedocle. Protagoniste del frontale due automobili: su una viaggiava un’intera famiglia di quattro persone, sull’altra un ragazzo di 26 anni.

Incidente frontale a Porto Empedocle: un morto

E ad avere la peggio è stato proprio il 26enne che, dopo lo scontro terribile con l’altra automobile, ha perso la vita. Il giovane stava viaggiando sulla sua Fiat 500 quando, per motivi ancora da accertare, è andato a schiantarsi frontalmente contro la Dacia sulla quale si trovavano mamma, papà e i due figli. Nel sinistro, la 500 si stava per ribaltare, mentre la Dacia ha preso fuoco.

Incidente frontale a Porto Empedocle: i soccorsi

Sul posto sono giunti, oltre ai medici del 118 a bordo di diverse ambulanze, anche i vigili del fuoco. I caschi rossi hanno provveduto a spegnere le fiamme attorno alla Dacia, poi hanno ripulito la strada dai detriti delle auto. I sanitari non hanno potuto fare altro se non dichiarare l’avvenuto decesso del giovane, mentre sono riusciti a trasferire in ospedale la famiglia. La polizia ha effettuato tutti i rilievi del caso che saranno utili per determinare le diverse responsabilità nel sinistro.