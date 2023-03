Frontex lancia un nuovo allarme: in mare c'è un barcone con 500 migranti in ...

Lo hanno avvistato lo stesso aereo di Cutro ed un elicottero Usa, Frontex lancia l'allarme: in mare un barcone con 500 migranti in difficoltà

Con lo spettro di una nuova Cutro ad aleggiare Frontex lancia un nuovo allarme: in mare c’è un barcone con 500 migranti in difficoltà. A bordo del natante ci sono molte donne e bambini e il peschereccio si trova in zona Sar dell’Italia. Attenzione, la nave già imbarca acqua e l’allarme è scattato per una nuove emergenza ma con un numero ancora maggiore dopo che il centralino dei migranti Alarm phone era stato contattato da alcune delle persone a bordo.

Barcone con 500 migranti in difficoltà

Da quanto scrive Repubblica il peschereccio in questione è stato avvistato dallo stesso velivolo in forza a Frontex che aveva individuato il caicco infrantosi davanti a Cutro. Un allarme ribadito anche da un elicottero Sea Stallion della Us Navy. Il natante pare sia partito dalle coste della Cirenaica e, nell’ultima posizione conosciuta, intorno alle 9 di questa mattina, “sta procedendo verso le coste orientali della Sicilia in direzione di Siracusa”. I media spiegano che Alarm phone ha diffuso la mappa della zona in cui si trova la nave e ha chiesto alle autorità marittime italiane “un immediato intervento, che è scattato da poco: una motovedetta della Guardia costiera ha mollato gli ormeggi da Pozzallo per andare incontro al barcone in difficoltà”. Il capo missione di Mediterranea Luca Casarini ha spiegato che non c’è tempo da perdere:” Mrcc Roma ha tutte le informazioni da diverse ore”.

Casarini: “Già imbarcano acqua, muoversi”

“A scanso di equivoci, questa è una situazione di distress. Chiediamo che per favore inviino i mezzi aerei e navali della Guardia costiera, che aprano un evento Sar. Non è un’operazione di polizia che serve. È un peschereccio strapieno di profughi in fuga e che chiedono aiuto. Ci sono decine di donne e bambini. E da bordo segnalano ad Alarm phone che stanno già imbarcando acqua. Non c’è un minuto da perdere“.