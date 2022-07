Frosinone, bambino di 7 anni morto per Covid. I genitori: “Non c’erano ambulanze per trasferirlo a Roma”

Frosinone, un bambino di 7 anni è morto per Covid. I genitori denunciano l’ospedale che ha negato il trasferimento d’urgenza a Roma.

Frosinone, un bambino di 7 anni è morto per Covid. I genitori hanno fatto causa all’ospedale che ha negato il trasferimento del piccolo a Roma asserendo che non vi fossero ambulanze disponibili per procedere con lo spostamento.

Frosinone, bambino di 7 anni morto per Covid

Un bambino, residente insieme ai genitori a Patrica, in provincia di Frosinone, è morto all’età di 7 anni a causa di complicanze mediche insorte dopo aver contratto il coronavirus. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, la giovanissima vittima è deceduta all’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone presso il quale era stato ricoverato nella giornata di giovedì 14 luglio dopo essere stato colpito da una crisi respiratoria.

A quanto si apprende, in seguito alla prematura scomparsa del bambino, i familiari hanno denunciato i sanitari di Frosinone in quanto avevano chiesto ripetutamente il trasferimento del piccolo a Roma.

Secondo quanto riferito dai genitori, tuttavia, pare che il nosocomio non avesse nessuna ambulanza disponibile per effettuare il trasferimento d’urgenza.

Al momento, la salma del bambino è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria che disporrò a breve un’autopsiaper fare luce sui motivi del decesso. Intanto, la squadra mobile della questura di Frosinone sta indagando sulla vicenda.

I genitori: “Non c’erano ambulanze per trasferirlo a Roma”

In merito al caso del bambino di 7 anni morto per Covid, l’assessorato alla Sanità del Lazio ha annunciato che è stato disposto “dalla Direzione regionale Salute un Audit clinico sul decesso di un bambino di 7 anni a Frosinone.

L’indagine interna avrà il compito di chiarire tutte le procedure messe in atto nel caso specifico. Nell’assicurare massima celerità e trasparenza si coglie l’occasione per formulare il più profondo cordoglio ai famigliari e i cari del bambino”.

Le forze dell’ordine dovranno appurare se i medici di Frosinone hanno fatto tutto quanto possibile per soccorrere il bambino e se tutte le ambulanze per eseguire il trasferimento d’urgenza a Roma fossero davvero impossibili da reperire.