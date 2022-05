Frosinone, bimbo di tre anni dimenticato sullo scuolabus: si era addormentato

Sarebbe scivolato sul sedile e si sarebbe addormentato. Un bambino di tre anni è stato dimenticato in uno scuolabus a Paliano.

Si era addormentato all’interno di uno scuolabus e nessuno si era accorto della sua presenza. È successo a Paliano in provincia di Frosinone dove un bambino è stato dimenticato all’interno del mezzo che lo avrebbe portato all’asilo. Stando a quanto riporta la testata La Repubblica, ad accorgersi della presenza del piccino erano stati alcuni passanti.

Frosinone, un bimbo di tre anni è rimasto “intrappolato” dentro lo scuolabus

Non sarebbe ancora chiara la dinamica dell’accaduto. Sembra però che lo scuolabus sia stato parcheggiato nel deposito quando sia l’autista che l’assistente avrebbero chiuso il mezzo non accorgendosi della presenza del bambino.

Trascorsi circa 10 minuti, erano stati appunto dei passanti ad accorgersi di ciò che stava succedendo. Sul posto è giunto il personale del Comune che ha trovato il bimbo tra le braccia dell’autista e dell’assistente.

Il sindaco ha chiesto spiegazioni

Nel frattempo, a seguito della vicenda, il sindaco ha chiesto scusa a nome dell’amministrazione. Ad ogni modo, l’episodio ha portato lo stesso comune ad attivarsi chiedendo contestualmente anche le spiegazioni alla ditta che aveva in gestione il servizio scolastico. Infine da parte dei genitori, non sarebbe stata presentata almeno per il momento denuncia.