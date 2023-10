Frosinone: disagi su tratta ferroviaria Cassino-Roma, Quadrini chiede incontro a Rfi

Frosinone, 11 ott. (Adnkronos) – Dopo giorni in cui si registrano disagi sulla tratta ferroviaria Cassino-Roma, con interruzioni delle corse dei treni, il presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone e delegato alle politiche della sicurezza e della mobilità Anci Lazio, Gianluca Quadrini, si rivolge ai responsabili di Rfi per trovare una soluzione. “I servizi sulla nostra linea ferroviaria per raggiungere Roma sono oggetto di una preoccupante quanto sistematica sequela di ritardi e soppressioni – commenta in una nota Gianluca Quadrini – Questa situazione non è più sostenibile per chi ogni giorno prende il treno per andare a lavoro o a scuola o all’università. I viaggiatori oltre ad essere contrariati e sfiduciati, spesso ricorrono ad utilizzare il mezzo privato a causa della mancata organizzazione di servizi sostitutivi al treno. Questo significa anche affrontare da parte loro ulteriori spese".

"È evidente che siamo di fronte ad un sistema infrastrutturale debole e la mancata o lenta manutenzione non è sufficiente ad accontentare un’utenza sempre più numerosa. Per questo motivo, per tutelare tutti i pendolari, in qualità di Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone e delegato alle politiche della sicurezza e della mobilità Anci Lazio, è mia intenzione chiedere un incontro con i responsabili di Rfi perché servono soluzioni concrete e definitive. La nostra linea ferroviaria – conclude Quadrini – fondamentale per il collegamento della provincia con la capitale è oggetto di numerosi investimenti proprio per garantire servizi adeguati ai viaggiatori ed è impensabile, invece, che oggi giorno si verifichino questi accadimenti".