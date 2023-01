Frosinone, furto sacrilego nella chiesa dedicata alla Madonna

A Frosinone è stato commesso un furto sacrilego nella chiesa dedicata alla Madonna della Delibera, dove i i ladri sono entrati nelle ore notturne ed hanno razziato tutto.

A dare menzione del crimine è stata l’emittente regionale Teleuniverso, che spiega come i malviventi siano “entrati dalla finestra della cappella della Madonna della Delibera a Frosinone”.

Furto sacrilego nella chiesa della Madonna

Una volta entrati i criminali hanno fatto man bassa di tutto quello che era a loro portata. Le indagini sono state affidate alla polizia del capoluogo ciociaro i cui operatori stanno cercando di capire chi abbia messo a segno il furto avvenuto nella notte tra sabato e domenica.

Teleuniverso spiega che “a fare la scoperta è stato il signor Francesco che insieme ad un concittadino si prendono cura della chiesa affinché tutto sia in ordine al momento della celebrazione della messa”.

Sottratti i candelabri ed il calice delle ostie

Ma cosa hanno sottratto i criminali? Dall’altare mancavano “dei candelabri antichi, il calice delle ostie, alcuni recipienti usati dal parroco per le celebrazioni”. Ma i ladri non si sono fermati a quello ed hanno sottratto anche oggetti dai locali interni, addirittura hanno portato via anche una stufa a gas usata per scaldare i fedeli durante le celebrazioni.