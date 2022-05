Frosinone, lutto nella città del Lazio: morto l’ex sindaco

È morto Lucio Valle. Era l'ex sindaco di Frosinone.

Lucio Valle, ex sindaco di Frosinone, provincia della regione Lazio, è morto ieri notte, 18 maggio 2022. L’intera città è a lutto.

La notizia della sua scomparsa è stata appresa solo questa mattina dall’intera comunità che è distrutta. Lucio Valle è stato in politica nella provincia laziale per moltissimo tempo. Per anni è stato parte del consiglio comunale, fino a diventare primo cittadino della città di Frosinone. Si apprende da Tg24.info che Lucio Valle era ricoverato presso l’ospedale Spaziani di Frosinone. La data corretta del suo decesso sarebbe quella odierna, quindi il 19 maggio 2022, dato che è morto dopo la mezzanotte.

La carriera politica di Lucio Valle

L’ex sindaco di Frosinone ha sempre militato, nella sua carriera politica, tra le fila della Democrazia Cristiana, uno dei principali partiti dal dopoguerra fino all’inizio degli anni ’90. Lucio Valle, come già accennato in precedenza, ha rappresentato la maggioranza nel consiglio comunale della città di Frosinone. Dal 1990 al 1992, dopo aver vinto le elezioni, Valle è diventato sindaco. La fine dell’incarico come primo cittadino è avvenuta in seguito alle sue dimissioni.

Il funerale di Lucio valle

Lucio Valle aveva 86 anni, classe 1936. L’ex sindaco di Frosinone lascia la moglie Bibi e i figli Andrea, Carola e Brunella. Il funerale si svolgerà nel primo pomeriggio di domani, 20 maggio 2022, presso la Chiesa Cuore Immacolato di Maria a Laguccio, una frazione del comune di Alatri, in provincia di Frosinone.