Frosinone: nascondeva droga in chiavi auto e accendisigari, 38enne arrestato (2)

In casa dell'uomo, un 38enne del posto, anch'egli già censito per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti, i carabinieri hanno trovato 61 involucri di cellophane contenenti stupefacente del tipo cocaina crack dello stesso tipo di quello rinvenuto poco prima nel corso del controllo stradale, per un peso complessivo di oltre 45 grammi, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Alcune di queste erano state nascoste all’interno di custodie di chiavi automatiche per automobili ed in alcuni accendi sigari.

La droga, il materiale per il confezionamento e le custodie sono state sottoposte a sequestro, il 43enne segnalato alla prefettura di Frosinone quale assuntore di stupefacenti, mentre il 38enne è stato arrestato in flagranza di reato perché responsabile di 'detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti'. Dopo le formalità di rito, è stato posto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.