Fs, debutta il Frecciarossa 1000 di nuova generazione

Roma, 26 set. (askanews) – Entreranno in servizio il 28 settembre i Frecciarossa 1000 di nuova generazione del gruppo Fs.

Alla corsa di presentazione, da Roma a Napoli, hanno partecipato l’amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma; l’amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio e il direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, Domenico Capomolla.

I nuovi Frecciarossa 1000 sono stati ideati per viaggiare, oltre che in Italia, su sette reti ferroviarie europee: Francia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi e Belgio. Donnarumma ha detto: “Questo è il treno del prossimo futuro per diversi collegamenti in Europa”.

Tecnologicamente più avanzati rispetto alla precedente flotta, possono raggiungere una velocità massima di 300 chilometri orari e sono omologati per i 360. Sono dotati di un evoluto sistema di trazione che ne migliora l’efficienza e hanno un tasso di riciclabilità che raggiunge il 97,1%, 2,7 punti percentuali in più rispetto alla scorsa generazione e un tasso di recupero dei materiali del 98,2%. A rendere il Frecciarossa 1000 più sostenibile, l’impiego di motori elettrici in grado di ridurre al minimo il consumo di energia.