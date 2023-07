Fs: Deidda (Fdi), 'opposizione polemica ancora una volta smentita'

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – "Come annunciato il giorno dell’inaugurazione del treno Roma-Pompei, grazie al lavoro del Gruppo FS, RFI e Trenitalia, il servizio sarà operativo ogni domenica a partire dal 6 agosto, dopo la verifica degli opportuni lavori di manutenzione della rete che solitamente vengono effettuati d’estate. Una splendida notizia che smentisce ancora una volta chi dall’opposizione è sempre polemico e distruttivo e non rende merito al prezioso lavoro svolto per valorizzare quel meraviglioso sito che è Pompei. Ora lavoriamo tutti per pubblicizzare questa opportunità". Lo ha detto Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Trasporti della Camera.