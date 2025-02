FSC Italia: cresce la certificazione forestale, +35% in un anno

Roma, 27 feb. (Askanews) – “L’anno che si è chiuso ha visto un incremento della superficie forestale certificata FSC, che balza a 35% in più rispetto all’anno precedente, un dato molto interessante, trainato soprattutto dalla regione Toscana. Ciò ha rappresentato un fattore di scelta non solo per il decisore privato, ma anche per quello pubblico, perché la certificazione rappresenta uno strumento formidabile per rendicontare l’operato e la gestione responsabile del patrimonio forestale”. È quanto dichiarato da Giuseppe Bonanno, Direttore di FSC (Forest Stewardship Council) Italia.

“Un patrimonio che non è solo un oggetto da guardare e contemplare, ma anche un oggetto da cui possiamo ricavare risorse che sono sempre più indispensabili al mondo d’oggi. Considerate che l’Italia è su questo campo prima in Europa, come certificati anche di catena di custodia, ciò significa che tutti quei prodotti che dalla foresta, attraverso le varie trasformazioni, arrivano sugli scaffali dove facciamo acquisti è garanzia del fatto che il prodotto che prendiamo in mano derivi da una foresta gestita responsabilmente”, ha aggiunto.

“Il concetto di responsabilità è molto importante per FSC, perché è la contemperazione di tre componenti fondamentali: la componente economica, ambientale e sociale. Per poter avere un prodotto che effettivamente abbia un valore etico, economico e sociale dobbiamo contemperare questi tre elementi”, ha concluso Bonanno.