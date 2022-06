Fu trovato senza vita in spiaggia: il piccolo Francesco non è morto per annegamento

A gennaio 2022 era stato trovato esanime accanto alla madre in spiaggia. Secondo gli ultimi esami il piccino non sarebbe morto annegato.

Era sera del 2 gennaio 2022 quando il piccolo Francesco, di soli 2 anni, veniva trovato senza vita sulla spiaggia di Torre del Greco vicino alla propria madre, una storia straziante la sua che aveva sconvolto una intera comunità. Ora a circa 6 mesi di distanza da questa drammatica morte, si sono aggiunti al quadro diversi elementi chiave che stanno facendo luce sulla vicenda.

Stando a quanto emerso dalla comunicazione del consulente della Procura di Torre Annunziata, delegato all’esame autoptico, il decesso del bimbo non sarebbe avvenuto per annegamento quanto piuttosto per “soffocamento attraverso l’occlusione di naso e bocca”.

Morte del piccolo Francesco, la mamma è in carcere

L’autopsia sul corpo del piccolo lascia ancora più ombre sul ruolo della madre all’interno della vicenda. Secondo le accuse, sarebbe stata proprio la donna, che ora si trova reclusa presso il carcere femminile di Pozzuoli da circa sei mesi, a togliere la vita al figlio.

L’avvocato Salvatore Del Giudice tuttavia ha anche precisato che la donna non ha mai confessato di averlo ucciso: “I risultati dell’esame autoptico gettano delle ombre sulle responsabilità di Adalgisa sull’orribile morte del figlio”. Ha anche aggiunto: “Voglio sottolineare che Adalgisa non ha mai confessato l’omicidio e anche che è completamente errata l’interpretazione dei messaggi in chat i quali evidenzierebbero l’odio che la madre nutriva per il piccolo”.

Il marito padre del bambino ha sempre puntato il dito contro la moglie

Nel frattempo da parte del padre e marito della donna non ci sono stati dubbi che possa essere stata proprio lei ad aver ucciso il piccolo Francesco. Stando a quanto riporta Libero, dall’uomo sarebbero state pronunciate parole come “Sei pazza, hai ucciso mio figlio, avresti dovuto ammazzarti tu”.