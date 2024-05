Fueling Tomorrow, Rabita: opportunità per mostrare frutti lavoro

Roma, 30 mag. (askanews) - "Parteciperemo alla prossima edizione di Fueling Tomorrow, che ci offre una bellissima opportunità per incontrare vecchi e nuovi amici e per mostrare il frutto del nostro lavoro. Un lavoro che ad oggi ci ha portato ad aver realizzato più di 70 impianti GNL in Italia, olt...

Roma, 30 mag. (askanews) – “Parteciperemo alla prossima edizione di Fueling Tomorrow, che ci offre una bellissima opportunità per incontrare vecchi e nuovi amici e per mostrare il frutto del nostro lavoro. Un lavoro che ad oggi ci ha portato ad aver realizzato più di 70 impianti GNL in Italia, oltre 300 in tutta Europa. Tanti altri sono in fase di realizzazione e vedranno la luce nei prossimi mesi, con nuovi modelli di impianti di rifornimento, con nuove tecnologie che rendono gli impianti più affidabili e più performanti”.

Lo dichiara nel video Marco Rabita, direttore commerciale HAM Italia, nel presentare la partecipazione a Fueling Tomorrow, la manifestazione dedicata alla trasformazione dei carburanti e all’impiego dei nuovi vettori energetici nei settori dei trasporti e delle industrie “hard to abate”, nell’ottica della transizione ecologica, in programma a Bologna dal 9 all’11 ottobre prossimi.

“Ci aspettiamo quindi grande partecipazione, grande coinvolgimento da parte di tutti. Veniamo fuori da un periodo sicuramente complesso che ha messo tutti un po’ alla prova, ma i dati di settore in questo senso sono confortanti perché i volumi di vendita sono in netto aumento, le immatricolazioni finalmente iniziano a crescere e manifestazioni come la Fueling Tomorrow sono quanto mai necessarie per darci l’opportunità di rinnovare l’interesse per questo settore e per riguadagnare la fiducia di chi investe in prima persona nella transizione energetica e nella decarbonizzazione – aggiunge Rabita -. Sicuramente grande interesse c’è per il Bio-GNL, che è un combustibile che può andare ad azzerare realmente le emissioni in atmosfera. Proprio in merito al Bio-GNL chiediamo alle Istituzioni una regolamentazione che sia snella, efficace e giusta, che possa rendere questo prodotto fruibile a quanti più possibili, a tutti i settori interessati, e che vada anche a premiare i progetti più virtuosi”.