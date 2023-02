Fuga d'amore per Totti e Noemi: ecco come hanno trascorso il San Valentino

In occasione di San Valentino, Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono concessi una gita fuori porta e intanto Ilary Blasi ha festeggiato in compagnia dei figli (mentre il fidanzato Bastian Muller sarebbe stato assente per via dei suoi impegni di lavoro).

Totti e Noemi: il San Valentino

Noemi Bocchi si è mostrata mentre era a bordo di un treno il giorno di San Valentino e, secondo i rumor in circolazione, lei e Francesco Totti avrebbero deciso di trascorrere una giornata fuori Roma all’insegna del relax e dell’amore. La coppia ha di recente acquistato una nuova casa dove starebbero costruendo il loro nuovo nido d’amore e, secondo alcuni rumor in circolazione, Noemi potrebbe essere in attesa del loro primo figlio.

Il San Valentino di Ilary Blasi

Ilary Blasi si è mostrata il giorno di San Valentino mentre cenava in compagnia dei suoi figli. Il fidanzato della showgirl, Bastian Muller, sarebbe rientrato in Germania dopo alcuni giorni trascorsi insieme a lei a Roma. Al momento l’ex moglie di Francesco Totti ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua storia d’amore con l’imprenditore tedesco ma, secondo i rumor in circolazione, i due sarebbero più felici che mai.

Dopo la separazione da Fancesco Totti Ilary ha preferito chiudersi nel massimo riserbo e non ha rilasciato dichiarazioni in merito al suo ex marito. I due nei prossimi mesi dovranno fronteggiarsi in tribunale per stabilire la divisione del loro patrimonio e delle loro proprietà.