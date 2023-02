La Juventus ha subito un'importante penalizzazione e non sta facendo bene sul campo. Ci si chiede chi rimarrà e come sarà la prossima stagione

La Juventus non sta vivendo un bel momento.

Il club bianconero, infatti, ha appena subito una pesantissima sanzione di -15 punti per lo scandalo delle plusvalenze, direttamente dalla Corte d’Appello della Figc (Federazione italiana gioco calcio). Adesso, si teme il peggio, anche in previsione della stagione futura.

Juventus, il futuro è incerto

Non solo la penalizzazione, nel 2023 della Juventus. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, infatti, non sta facendo bene sul campo. Si teme l’esonero dell’allenatore, e neanche giocatori molto forti come Bremer, Alex Sandro, Pogba, Di Maria, Vlahovic, Milik e Chiesa rassicurano o possono dare la certezza che andrà tutto bene.

All’aria tutti gli obiettivi di stagione, adesso si deve solo pensare a fare più punti possibili in modo tale da non retrocedere, anche nell’eventualità di altre sanzioni, magari altrettanto severe.

Juventus, chi se ne andrebbe?

Come è facile immaginare, se il rischio retrocessione in serie B diventasse reale, molti dei giocatori della Juventus attuali potrebbero decidere di lasciare il club, abbandonando la nave proprio nel momento di maggiore difficoltà per rimanere a giocare in serie A.

Gli stessi giocatori che sono stati citati come punti di forza della Juventus potrebbero non accettare di giocare una stagione inaspettata. A queste supposizioni, si aggiungono alcuni dati oggettivi. Con il contratto a scadenza il 30 giungo 2023, infatti, ci sono Pinsoglio, Alex Sandro, Rabiot e Cuadrado, che probabilmente, una volta svanita insieme alla serie A anche la possibilità di giocare la Champions League, decideranno di non rinnovare. Insomma, a Torino il futuro non è mai stato così incerto.