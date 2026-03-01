Fuga di fumo e evacuazioni per incendio in palazzo storico

Incendio serio in palazzo del centro storico

Chi: i vigili del fuoco, la polizia locale, la Protezione Civile e i residenti dello stabile in via Roma 12. Cosa: incendio di vaste dimensioni iniziato al terzo piano e propagatosi ai piani superiori. Quando: questa mattina, 1 marzo 2026, dalle 06:45. Dove: centro storico, via Roma 12. Perché: le cause sono in corso di accertamento; le ipotesi al momento sono cortocircuito o fuga di gas.

Lead e situazione immediata

FLASH – AGGIORNAMENTO ORE 06:45. Sul posto i nostri inviati confermano la presenza di più squadre dei vigili del fuoco e della polizia locale. L’area è stata interdettata e sono in corso operazioni di evacuazione.

Il comandante provinciale dei vigili del fuoco ha dichiarato che l’intero stabile è stato evacuato e le vie d’accesso sono state rese sicure. Le operazioni di spegnimento proseguono con autopompe e mezzi speciali.

Dettagli operativi

AGGIORNAMENTO ORE 06:45. La prima chiamata al 115 è arrivata alle 06:45. Sul posto si è reso necessario l’intervento di quattro autopompe, una scala e l’unità di soccorso tecnico.

Sul posto i nostri inviati confermano la presenza di fumo denso e fiamme visibili dal terzo al quinto piano. Le squadre hanno evacuato prioritariamente i residenti e hanno avviato verifiche per individuare persone ancora intrappolate.

Vittime e feriti

Al momento risultano due feriti lievi. Sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso per intossicazione da fumo. Non si registrano decessi.

Il responsabile operativo della Protezione Civile ha dichiarato che le verifiche negli appartamenti e nei locali comunicanti sono in corso. Le operazioni di ricerca continuano e le attività di spegnimento proseguono con autopompe e mezzi speciali.

Impatto su traffico e servizi

AGGIORNAMENTO ORE 06:45. Sul posto i nostri inviati confermano che la circolazione resta bloccata in via Roma e nelle vie limitrofe.

Il trasporto pubblico subisce rallentamenti con modifiche alle corse e deviazioni segnalate dalle autorità locali.

Alcuni esercizi commerciali sono stati evacuati per precauzione. La protezione civile ha allestito un centro di accoglienza nella palestra comunale per gli sfollati.

Cause e accertamenti

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Gli investigatori della polizia scientifica operano sul posto per raccogliere elementi utili alle indagini.

Tra le ipotesi iniziali figurano un cortocircuito elettrico e una possibile fuga di gas. Un ufficiale della polizia locale ha dichiarato: «Non escludiamo alcuna pista fino al termine delle analisi tecniche».

Le operazioni di ricerca e spegnimento proseguono con autopompe e mezzi speciali. Si attende l’esito delle analisi per definire i prossimi sviluppi investigativi.

Background e contesto

Sul posto i nostri inviati confermano che si tratta di un edificio storico di cinque piani, con appartamenti e uffici al piano terra. Negli ultimi anni sono state segnalate anomalie all’impianto elettrico in alcuni stabili della zona. Le verifiche sugli impianti condominiali saranno parte dell’indagine, secondo quanto comunicato dalle autorità competenti.

Contatti e raccomandazioni

Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare l’area per non ostacolare le operazioni di soccorso. È stato allestito un centro assistenza nella palestra comunale in via Verdi 3 per gli sfollati e per fornire informazioni. Per segnalazioni urgenti è attivo il numero di emergenza 115 e la polizia locale al numero 0123-456789.

Le autorità precisano che si attende l’esito delle analisi tecniche per definire i prossimi sviluppi investigativi.

Timeline degli eventi

06:45 — chiamata al 115 per incendio al terzo piano.

06:55 — arrivo prime squadre dei vigili del fuoco.

07:10 — inizio evacuazione dell’edificio.

07:40 — prime operazioni di spegnimento e ricerca completate nei piani bassi.

08:20 — allestito centro di accoglienza per sfollati.

09:10 — ipotesi causa in corso di verifica dalle autorità competenti.

AGGIORNAMENTO ORE 09:30: Sul posto i nostri inviati confermano che le fiamme sono state circoscritte. Permane denso fumo nei locali superiori. Le operazioni di bonifica e verifica proseguono.

Le autorità precisano che si attende l’esito delle analisi tecniche per definire i prossimi sviluppi investigativi. Sono in corso rilievi per accertare l’origine dell’incendio e per valutare danni strutturali.

Fonte: vigili del fuoco, polizia locale, Protezione Civile e testimonianze oculari raccolte sul posto.