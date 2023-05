Fuga di gas a Milano: due anziani intossicati e condotti in ospedale

I team 115 del nucleo Nbcr hanno ispezionato i locali in via Anguissola dopo una fuga di gas a Milano: anziani intossicati

Un incidente che poteva costare loro la vita, quello per il quale dopo una fuga di gas a Milano due anziani sono rimasti intossicati e sono stati condotti in ospedale. Il monossido di carbonio sprigionatosi da una caldaia ha avvelenato il loro sangue in pochi minuti. Da quanto si apprende tutto è accaduto nella giornata del Primo maggio, con le vittime finite entrambe in ospedale.

Fuga di gas a Milano: anziani intossicati

I media fanno sapere che comunque le loro condizioni non sono gravi. Sul posto, oltre agli operatori sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia della Questura di Milano. Tutto si è verificato nelle ore notturne, poco dopo la mezzanotte del 30 aprile. In quel frangente due anziani di 86 e 80 anni sono rimasti intossicati. L’avvelenamento sarebbe scaturito da una improvvisa fuga di monossido di carbonio. Secondo il resoconto dei media la fuga di monossido di carbonio sarebbe stata innescata da una caldaia. L’impianto si trova nell’edificio in cui la coppia vive, situata in via Anguissola in zona Gambara.

L’allarme al 118 ed al team Nbcr

Appena percepiti i primi sintomi, i due con molta prontezza di spirito hanno chiamato il 118. A quel punto la sala operativa dell’Areu ha provveduto ad inviare a razzo medici e i paramedici del 118: gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure e poi hanno trasferito la coppia in codice giallo all’ospedale San Paolo. I vigili del fuoco hanno poi provveduto ad una ispezione per rilevare la fonte di emissione gassosa. Con gli agenti della Questura di Milano sono giunti infatti i team 115 del nucleo Nbcr.