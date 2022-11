Fuga di gas in un residence a Linate, 21enne morto per intossicazione da monossido di carbonio

Un ragazzo di 21 anni è morto in seguito alla fuga di gas: il giovane è rimasto intossicato dal monossido di carbonio in un albergo.

Un ragazzo di 21 anni è morto intossicato dal monossido di carbonio dopo una fuga di gas in un residence a Segrate, poco distante dall’aeroporto di Linate, in via Carducci 7. Un suo amico di 24 è in codice rosso; le sue condizioni sarebbero molto gravi.

L’episodio è avvenuto nella mattina del 9 novembre intorno alle 12:25. Giunti sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che stanno cercando di ricostruire quanto realmente avvenuto. L’identità della vittima e del suo amico in condizioni critiche non sono state ancora rese note. Gli inquirenti indagano e al momento si sta cercando di capire come sia stata possibile la fuoriuscita di monossido di carbonio.

Fuga di gas: 24enne ricoverato al Fatebenefratelli

Come si legge dal Giorno, se per il 21enne non c’è stato nulla da fare, il suo amico di 24 anni è sopravvissuto, seppur le sue condizioni siano gravissime. Il giovane è stato ricoverato in codice rosso presso l’ospedale Fatebenefratelli. Rimane tuttavia da capire cosa sia realmente accaduto all’interno dell’hotel.

Episodio simile a Bergamo

FanPage informa di un episodio molto simile a quello di Linate, accaduto di recente a Gazzaniga (Bergamo).

Un 42enne è rimasto gravemente intossicato dal monossido di carbonio presso un appartamento in via Piccinini. Sembra che tutto sia accaduto a causa di un malfunzionamento da parte del generatore di di corrente sito presso il seminterrato dell’abitazione. L’uomo è stato trasportato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.