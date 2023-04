Fuga di gas tossico in India: almeno 11 morti, 3 dei quali bambini

Fuga di gas tossico in India: 11 morti accertati, quattro feriti definiti in gravi condizioni e tre delle vittime che sono bambini

In pochi minuti ci sono state vittime e feriti gravi dopo una fuga di gas tossico in India: il bilancio attuale è di almeno 11 morti, 3 dei quali bambini e purtroppo da quanto si apprende il numero delle vittime potrebbe salire ancora. I media che hanno dato la terribile notizia spiegano che il terribile incidente si è verificato in una zona popolosa di Ludhiana, nello stato del Punjab.

E proprio in virtù della popolosità estrema e della densità abitativa del teatro della fuga di gas si teme che possano esserci state altre vittime o che ci siano feriti lievi in procinto di aggravarsi. Il dato è che in India almeno 11 persone hanno perso la vita, fra cui tre bambini. Tutto sarebbe accaduto in seguito alla fuga di un gas altamente tossico in una zona industriale densamente popolata. Fonti ufficiali dell’amministrazione distrettuale spiegano, anzi, ammettono che la polizia non sarebbe ancora riuscita a risalire alla natura del gas e alla sua fonte. L’avvelenamento mortale si è verificato all’interno della città di Ludhiana, nel nord del Paese.

L’inferno a Giaspura ed i soccorsi

Più precisamente fuga e diffusione del gas tossico sono accadute nel sobborgo di Giaspura della città di Ludhiana, nello stato del Punjab. I media fanno sapere che si tratta di una zona industriale densamente popolata e piena di botteghe, negozi e officine. Il bilancio attuale dei feriti è di quattro persone che sono state ricoverate in ospedale per intossicazione. Secondo i media locali sarebbero tutte in gravi condizioni.