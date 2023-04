Fuga documenti Pentagono, arrestato Jack Teixeira: "E' la talpa" - Video

Washington, 13 apr. (Adnkronos) - Gli agenti dell'Fbi insieme alla polizia militare hanno arrestato nella sua casa a North Dighton Jack Teixeira, aviere 21enne, sospettato di essere 'la talpa' responsabile della diffusione on line dei documenti segreti militari. "Gli agenti dell...

Washington, 13 apr. (Adnkronos) – Gli agenti dell'Fbi insieme alla polizia militare hanno arrestato nella sua casa a North Dighton Jack Teixeira, aviere 21enne, sospettato di essere 'la talpa' responsabile della diffusione on line dei documenti segreti militari.

"Gli agenti dell'Fbi l'hanno arrestato questo pomeriggio senza incidenti", ha detto il ministro della Giustizia, Merrick Garland, specificando che l'arresto è avvenuto in relazioni al "presunta rimozione non autorizzata e trasmissione di informazioni classificate di difesa nazionale".

Garland ha detto che Teixeira dovrà comparire davanti a giudici dell'Us District Court del Massachusetts, senza specificare quando questo avverrà. Al momento non è chiaro quali saranno le accuse che gli verranno contestate, e il ministro ha assicurato che più informazioni sull'indagine saranno diffuse "al momento appropriato". Il ministro non ha poi aggiunto altro, affermando che "l'inchiesta è ancora in corso".

Teixeira è membro dell'intelligence della Air National Guard del Massachussets. Anche se è un semplice aviere avrebbe potuto avere accesso a materiale altamente sensibile perché svolgeva un ruolo di tecnico informatico all'interno della Guardia Nazionale, riporta il Washington Post citando fonti degli investigatori.

Il New York Times ha identificato Teixeira nel leader dei Thug Shaker Central, piccolo gruppo online – in tutto 20-30 giovani e giovanissimi uniti dalla passione per armi, videogiochi e 'meme' razzisti – dove sono stati diffusi i documenti militari top secret trafugati da una 'talpa'.

Il Times ha parlato con membri del Thug Shaker Central, uno dei quali ha detto che conosce la persona che ha trafugato i documenti da almeno 3 anni, l'ha incontrato di persona e si riferisce a lui come O.G., lo stesso nome in codice indicato dal Washington Post come possibile responsabile della fuga di notizie. Uno dei giovani ha detto che O.G. ha accesso a documenti di intelligence per il suo lavoro.

Nessuno degli amici ha indicato il leader del gruppo per nome, ma il Times ha identificato Teixeira da una serie di tracce digitali da lui lasciate. Non solo. Andando a scavare sulle fotografie postate sui social media, sono emersi dei dettagli dell'interno della casa dei suoi genitori che coinciderebbero con dettagli che appaiono ai margini di alcune delle fotografie dei documenti trafugati.

Sempre dall'analisi dei social media, il Times ha stabilito che Teixeira appartiene alla 102nd Intelligence Wing of the Massachusetts Air National Guard, quindi ai servizi di intelligence militari. E nel luglio del 2022 è stato promosso aviere di prima classe. Attualmente svolge il turno di notte alla base di Cape Cod e recentemente ha cambiato il numero, ha riferito al Times la madre dell'aviere.

Non è quindi immediatamente chiaro se Teixeira potesse con la sua posizione avere accesso a documenti così top secret. Ma viene fatto notare che questi documenti solitamente arrivano per mail, che possono essere quindi inoltrate ad altri. Membri del suo gruppo online hanno detto che i documenti erano stati pubblicati, ormai diversi mesi fa, solo a scopo informativo e non dovevano uscire dalla loro chat privata.

Ma poi uno degli adolescenti del gruppo ne ha postati alcuni su forum online pubblici e così sono stati ripresi da canali russi su Telegram, ed attirato l'attenzione globale. "Questa persona è un cristiano, contrario alla guerra, voleva solo informare gli amici di quello che sta succedendo, noi abbiamo alcuni amici in Ucraina, ci piacciono i giochi di guerra", dice un 17enne membro del gruppo assicurando che la persona che ha diffuso quei documenti non era un 'whistleblower'.

IL RITRATTO – Il Washington Post delinea un ritratto del responsabile della fuga di centinaia di documenti riservati. Secondo il quotidiano potrebbe essere un giovane razzista appassionato di armi che lavorava in una base militare e che stava cercando di impressionare, con le sue rivelazioni, un gruppo di una chat su Internet. Il Washington Post ha intervistato un membro adolescente del gruppo, che ha descritto l'uomo, indicato con le iniziali "OG", mostrando la corrispondenza online, fotografie e video. Il Post ha anche visto un video dell'uomo in un poligono di tiro con un grosso fucile, che "urla una serie di insulti razzisti e antisemiti alla telecamera, poi spara diversi colpi contro un bersaglio".

I hanno messo a nudo i segreti sui preparativi dell'Ucraina per una controffensiva primaverile, lo spionaggio degli Stati Uniti su alleati come Ucraina, Corea del Sud e Israele e le tensioni tra Washington e le capitali alleate sull'armamento di Kiev. Ci sono prove crescenti che la fuga di notizie non sia stata un'operazione di intelligence finalizzata a screditare gli Stati Uniti, ma più probabilmente la conseguenza di una politica del Pentagono di concedere autorizzazioni di sicurezza top secret a un numero enorme di membri del servizio, civili e appaltatori. Il numero di dipendenti e appaltatori nell'intero governo degli Stati Uniti con autorizzazione top secret è di circa 1,25 milioni.

OG sembra aver agito su un server originariamente creato nel 2020 sulla piattaforma di messaggistica Discord da un piccolo gruppo di appassionati di armi e giocatori. Il gruppo aveva diversi nomi, ma il più delle volte era conosciuto come Thug Shaker Central. A partire dallo scorso anno, si dice che OG abbia pubblicato i documenti su un canale sul server che ha chiamato "Bear vs Pig", un riferimento alla guerra in Ucraina ma anche un video virale che mostra i maiali che combattono contro un orso nero.