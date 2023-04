“Il progetto 'Life Ursus' con questi numeri non può durare", Fugatti ha deciso: l'orso che ha ucciso il runner in Trentino sarà abbattuto

Maurizio Fugatti ha deciso: l’orso che ha ucciso il runner in Trentino sarà abbattuto. L’animale che ha ferito a morte Andrea Papi verrà soppresso con altri tre capi “problematici”. La decisione del presidente della Provincia di Trento giunge dopo che l’autopsia ha stabilito che il runner Andrea Papi è stato ucciso da un orso. Da lì l’ordinanza contingibile e urgente per l’abbattimento dell’esemplare responsabile dell’aggressione.

Abbattuto l’orso che ha ucciso il runner

Fugatti ha fatto di più: ha annunciato che chiederà a Ispra (l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) di procedere alla soppressione dei tre orsi ritenuti problematici (Mj5, Jj4 e M62) che vivono nell’area. Fugatti non ha dubbi: “Il progetto ‘Life Ursus’ con questi numeri non può durare. La Giunta provinciale di Trento, venuta a conoscenza dell’esito delle operazioni peritali sul corpo di Andrea Papi, ha comunicato al Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica di un provvedimento contingibile e urgente per la rimozione di un orso pericoloso per incolumità e sicurezza pubblica“.

Esecuzione affidata al “corpo forestale”

E ancora: “La disposizione prevede che il corpo forestale dia seguito all’ordinanza, proseguendo il monitoraggio dell’area e procedendo nel più breve tempo possibile all’identificazione genetica dell’esemplare responsabile dell’aggressione e di procedere nell’abbattimento. Eventuali esemplari catturati nelle operazioni potranno essere custoditi in cattività in attesa della conferma genetica”.