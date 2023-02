La notte scorsa si è verificato un inseguimento a Migliarino, in provincia di Pisa. Un uomo è fuggito all'alt e ha speronato l'auto dei Carabinieri.

A Migliarino, in provincia di Pisa, si è tenuto durante la notte un rocambolesco inseguimento.

Un uomo è stato arrestato dopo essere fuggito all’alt e dopo aver speronato l’auto dei Carabinieri.

Fugge all’alt e sperona l’auto dei carabinieri: arrestato

Durante la scorsa notte, a Migliarino, in provincia di Pisa, si è tenuto un inseguimento. Un suv, con a bordo tre uomini, non si è fermato all’alt dei Carabinieri e si è dato alla fuga. L’auto, inseguita dai militari del radiomobile di Pisa, si è diretta ad una forte velocità sull’Aurelia, in direzione Torre del Lago.

Le ricerche diramate immediatamente dalla centrale di Pisa a quella di Viareggio hanno consentito di intercettare la vettura a Bicchio. Quando si sono visti braccati, i tre hanno cercato nuovamente di fuggire, colpendo frontalmente la pattuglia di Viareggio. Il conducente del suv è stato arrestato e i due passeggeri sono stati denunciati.

Due militari sono rimasti feriti

Nello scontro due militari sono rimasti feriti lievemente e sono stati portati al pronto soccorso.

Il suv è stato sequestrato, così come gli oggetti in oro e un orologio trovati a bordo del mezzo, secondo gli investigatori il bottino di un furto. Sul posto sono arrivate due ambulanze e un’automedica, diverse auto dei carabinieri, la polzia municipale e i vigili del fuoco.