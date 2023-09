Fugge con 2 miliardi di dollari: fondatore di Thodex condannato a 11 mila anni di carcere

Non basterebbero 10 vite per completare la condanna che è stata inflitta al fondatore di Thodex. L'uomo si è reso reo di aver truffato 400 mila clienti.

11.196… tanti sono gli anni che Faruk Fatih Ozer, fondatore della società di criptovalute Thodex dovrà trascorrere in carcere. L’uomo aveva commesso una truffa ai danni di 400 mila persone ed era fuggito con due miliardi di dollari. Stando a quanto riporta l’Agenzia di stampa turca Anadolu, anche ai due fratelli di Ozer è stata inflitta la stessa condanna. Il verdetto era stato annunciato giovedì 7 settembre dalla nona corte penale dell’Anatolia.

Condannato a 11 mila anni di carcere: l’impatto della vicenda in Turchia

La vicenda legata al crollo della società Thodex avrebbe sconvolto la Turchia. Le criptovalute – riporta il sito estero CoinDesk – sarebbero servite a coprire l’inflazione galoppante e la svalutazione della lira turca. Nel corso del processo di 21 imputati, 16 sono assolti, mentre di 7 persone incarcerate, 4 sono state rilasciate per mancanza di prove. La fuga di Ozer è durata 16 mesi da agosto 2022 ad aprile 2023. L’uomo che si trovava in Albania era stato estradato e riportato in Turchia. Su quest’ultimo pendeva un avviso da parte dell’Interpol.

Cos’era Thodex

Thodex è stata una piattaforma di scambio di criptovalute fondata nel 2017 e attiva fino ad aprile 2021. Agli utenti venne dichiarato che tale interruzione sarebbe stata dovuta ad un attacco informatico, rassicurando che entro pochi giorni tutto sarebbe ripreso con regolarità. Ciò di fatto non avvenne e Ozer fuggì.